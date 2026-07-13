ВСУ нанесли удар по рынку в Старобельске: погибла женщина

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в своем Telegram-канале сообщил, что в результате удара Вооруженных сил Украины по Базарной площади в Старобельске погибла женщина. Как уточнил руководитель региона, атака была совершена на центральный рынок, рядом с которым расположен автовокзал.
«Очередной подлый удар ВФУ нанесли по Старобельску. В разгар дня атаковали Базарную площадь, где расположен центральный рынок, неподалеку автовокзал. Тяжелое ранение получила 34-летняя женщина, она была оперативно доставлена в лечебное учреждение. Медики сделали все возможное, чтобы спасти, но травмы оказались несовместимыми с жизнью», — написал он.