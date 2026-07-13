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ВСУ нанесли удар по рынку в Старобельске: погибла женщина

В результате удара ВСУ по Старобельску погибла женщина, находившаяся на центральном рынке. Атака пришлась на Базарную площадь в дневное время, неподалеку от автовокзала.

Источник: РИА "Новости"

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в своем Telegram-канале сообщил, что в результате удара Вооруженных сил Украины по Базарной площади в Старобельске погибла женщина. Как уточнил руководитель региона, атака была совершена на центральный рынок, рядом с которым расположен автовокзал.

«Очередной подлый удар ВФУ нанесли по Старобельску. В разгар дня атаковали Базарную площадь, где расположен центральный рынок, неподалеку автовокзал. Тяжелое ранение получила 34-летняя женщина, она была оперативно доставлена в лечебное учреждение. Медики сделали все возможное, чтобы спасти, но травмы оказались несовместимыми с жизнью», — написал он.

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