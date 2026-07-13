Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мужчина под Саратовом утонул, пытаясь спасти сына, которого унесло течением

Водолазы обнаружили тело мужчины, который пытался спасти тонувшего в Волге 9-летнего сына. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщили в СУ СК РФ по Саратовской области.

Водолазы обнаружили тело мужчины, который пытался спасти тонувшего в Волге 9-летнего сына. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщили в СУ СК РФ по Саратовской области.

— По предварительным данным, 13 июля 2026 года 9-летний мальчик, находившийся вместе с родителями на острове, расположенном в акватории реки Волги напротив села Орловское Марксовского района, во время купания был унесен сильным течением и утонул. Тело ребенка обнаружено без признаков жизни, — говорится в сообщении.

Отец ребенка, который бросился в воду, чтобы его спасти, пропал без вести. Позднее его тело нашли водолазы.

Следственные органы начали проверку, передает Telegram-канал ведомства.

3 июля в пресс-службе главного управления МЧС России по Башкирии сообщили, что местные жители извлекли тело 72-летнего мужчины из реки Уршак в деревне Королево в Уфе: он утонул, пытаясь спасти своего внука. Трагедия произошла в месте, не оборудованном для купания. В ведомстве уточнили, что мальчик не пострадал.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше