Мужчина под Саратовом утонул, пытаясь спасти сына, которого унесло течением

Водолазы обнаружили тело мужчины, который пытался спасти тонувшего в Волге 9-летнего сына. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщили в СУ СК РФ по Саратовской области.
— По предварительным данным, 13 июля 2026 года 9-летний мальчик, находившийся вместе с родителями на острове, расположенном в акватории реки Волги напротив села Орловское Марксовского района, во время купания был унесен сильным течением и утонул. Тело ребенка обнаружено без признаков жизни, — говорится в сообщении.
Отец ребенка, который бросился в воду, чтобы его спасти, пропал без вести. Позднее его тело нашли водолазы.
Следственные органы начали проверку, передает Telegram-канал ведомства.
3 июля в пресс-службе главного управления МЧС России по Башкирии сообщили, что местные жители извлекли тело 72-летнего мужчины из реки Уршак в деревне Королево в Уфе: он утонул, пытаясь спасти своего внука. Трагедия произошла в месте, не оборудованном для купания. В ведомстве уточнили, что мальчик не пострадал.