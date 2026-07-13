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На подлете к Москве сбили 29 беспилотников с начала суток

Российские средства ПВО сбили еще два беспилотника, летевшие в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

Российские средства ПВО сбили еще два беспилотника, летевшие в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — уточнил глава города в Telegram.

С начала суток на подлете к столице нейтрализовали 29 БПЛА.

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