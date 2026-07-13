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Собянин сообщил о ликвидации уже 57 беспилотников, летевших на Москву

Силы противовоздушной обороны сбили уже 57 летевших на столицу беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Силы противовоздушной обороны сбили уже 57 летевших на столицу беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Уничтожены еще два БПЛА, летевших на Москву, — отметил глава города.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, добавил Собянин в МАКС.

Пункт временного размещения для пострадавших от ночной атаки украинских БПЛА на подмосковную Истру развернули 13 июля недалеко от поселка Пионерского на базе санатория-курорта «Амакс», сообщила глава города Татьяна Витушева.

Также в этот день глава Солнечногорска Константин Михальков сообщил, что двое детей пострадали в результате ночной атаки украинских дронов в городе, им оказана медицинская помощь.

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