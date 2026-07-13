Избиения с младенцем на руках и тысячи просмотров: СК призвали наказать треш-стримеров из Великих Лук

Ранее в Уссурийске впервые составили неофициальный перечень нежелательных персон, куда попали треш-стримеры Иришка Чики-Пики и Олег Монгол. Причиной послужило их выступление в одном из городских клубов, спровоцировавшее волну негодования среди местных жителей, которые усмотрели в шоу пропаганду асоциальных моделей поведения и искажение нравственных ориентиров. Ситуация дошла до кабинетов чиновников: с блогерами провели беседу глава округа Магомед Терчиев, сотрудники прокуратуры и полиции, а также заместители по культуре и правовым вопросам. По сведениям устроителей, гонорар Чики-Пики достиг 250 тысяч рублей, а Монгол получил от 200 до 300 тысяч.