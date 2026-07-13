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Шесть украинских БПЛА уничтожены за день в Калужской области

Средства противовоздушной обороны ликвидировали шесть вражеских дронов в небе над Калужской областью. Итоги дня подвёл губернатор Владислав Шапша в своём канале на платформе «МАКС».

Источник: Life.ru

Цели уничтожались над Боровским, Малоярославецким и Хвастовичским муниципальными округами. Ещё один аппарат сбили непосредственно на окраине Калуги.

Глава региона отметил, что на местах падения обломков сейчас дежурят оперативные группы. Специалисты проводят все необходимые мероприятия.

По предварительным сводкам, обошлось без жертв среди мирного населения. Инфраструктура также не получила повреждений в результате атаки.

Ранее в хуторе Вязники Шпаковского округа Ставрополья ввели режим чрезвычайной ситуации после возгорания на промышленном объекте, спровоцированного атакой беспилотника ВСУ. Зона ЧС охватила всю территорию населённого пункта, а для работы экстренных служб в Михайловске временно перекрыли отрезок дороги, начинающийся от железнодорожного переезда.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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