Временные ограничения ввели в аэропорту Жуковский

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропорту Жуковский. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщили в пресс-службе Росавиации.
— Аэропорт Жуковский (Раменское): введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — говорится в сообщении.
Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов, напомнили в Telegram-канале ведомства.
12 июля в пресс-службе Ассоциации туроператоров России сообщили, что в связи с грозовым фронтом над Москвой более 150 рейсов в аэропортах Шереметьево, Внуково и Домодедово оказались задержаны или отменены. Из-за непогоды и ограничений на полеты части прибывающих самолетов пришлось уйти на запасные аэродромы.