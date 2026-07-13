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Временные ограничения ввели в аэропорту Жуковский

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропорту Жуковский. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропорту Жуковский. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщили в пресс-службе Росавиации.

— Аэропорт Жуковский (Раменское): введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — говорится в сообщении.

Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов, напомнили в Telegram-канале ведомства.

12 июля в пресс-службе Ассоциации туроператоров России сообщили, что в связи с грозовым фронтом над Москвой более 150 рейсов в аэропортах Шереметьево, Внуково и Домодедово оказались задержаны или отменены. Из-за непогоды и ограничений на полеты части прибывающих самолетов пришлось уйти на запасные аэродромы.