Временные ограничения ввели в аэропорту Жуковский

12 июля в пресс-службе Ассоциации туроператоров России сообщили, что в связи с грозовым фронтом над Москвой более 150 рейсов в аэропортах Шереметьево, Внуково и Домодедово оказались задержаны или отменены. Из-за непогоды и ограничений на полеты части прибывающих самолетов пришлось уйти на запасные аэродромы.