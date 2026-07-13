Продажу бензина по четным и нечетным цифрам на номерах введут в Курской области

— По нечетным дням месяца в регионе смогут заправляться машины, у которых номерной знак начинается с нечетной цифры: 1, 3, 5, 7, 9. По четным дням, соответственно, те, чей номер с четных цифр: 2, 4, 6, 8 и 0. Несмотря на то что оперштаб не вводил лимиты по литражу в бак, некоторые заправки его устанавливают. Проговорил с нашими крупнейшими сетями, чтобы такое ограничение отменили, — написал Хинштейн в своем канале в мессенджере МАКС.