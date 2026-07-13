Продажу бензина по четным и нечетным цифрам на номерах введут в Курской области

Со среды, 15 июля, в Курской области введут продажу бензина по четным и нечетным цифрам на номерах автомобилей в целях безопасности граждан и снижения потока транспорта на автозаправочных станциях (АЗС). Об этом в понедельник, 13 июля, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
Он отметил, что Вооруженные силы Украины усилили атаки на АЗС и целенаправленно стараются наносить удары по местам массового скопления людей на станциях.
— По нечетным дням месяца в регионе смогут заправляться машины, у которых номерной знак начинается с нечетной цифры: 1, 3, 5, 7, 9. По четным дням, соответственно, те, чей номер с четных цифр: 2, 4, 6, 8 и 0. Несмотря на то что оперштаб не вводил лимиты по литражу в бак, некоторые заправки его устанавливают. Проговорил с нашими крупнейшими сетями, чтобы такое ограничение отменили, — написал Хинштейн в своем канале в мессенджере МАКС.
10 июля в Кировской области ввели режим повышенной готовности из-за ситуации с обеспечением топливом. Кроме того, с 11 июля в регионе начало действовать ограничение на отпуск бензина по четным и нечетным дням в зависимости от первой цифры государственного регистрационного номера автомобиля.