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ПВО сбила ещё два дрона ВСУ, летевших в сторону Москвы

Силы противовоздушной обороны уничтожили ещё два беспилотных летательных аппарата ВСУ, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём канале на платформе «Макс». По словам градоначальника, на месте падения обломков работают экстренные службы. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

«Уничтожены ещё два БПЛА, летевшие на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин.

Согласно подсчётам, на основе сообщений мэра, всего с начала суток на подлёте к столице сбит 31 беспилотник. Воздушные цели продолжают уничтожаться на дальних подступах, работа систем ПВО продолжается.

Ранее сообщалось, что российские ПВО за день перехватили и уничтожили 146 украинских беспилотников самолётного типа в период с 08:00 до 20:00 мск над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областями, Московским регионом, Республикой Крым, а также над акваториями Азовского и Чёрного морей.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

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