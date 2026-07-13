ПВО сбила ещё два дрона ВСУ, летевших в сторону Москвы

Силы противовоздушной обороны уничтожили ещё два беспилотных летательных аппарата ВСУ, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём канале на платформе «Макс». По словам градоначальника, на месте падения обломков работают экстренные службы. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.