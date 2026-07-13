Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Раненный при атаке дрона министр Запорожской области намерен продолжить работу

Министр по молодёжной политике Запорожской области Егор Логунов, пострадавший при ударе вражеского беспилотника, не намерен оставлять свой пост. О дальнейших планах он рассказал в беседе с ТАСС.

Источник: Life.ru

По словам Логунова, потребуется немного времени, чтобы отойти от наркоза и дождаться заживления ран. Сразу после этого он рассчитывает вернуться к исполнению обязанностей, причём с удвоенной энергией.

Министр подчеркнул, что нельзя терять боевой настрой и отступать ни при каких обстоятельствах. Даже если противнику что-то и удаётся, возмездие всё равно настигнет его. Своё дело, убеждён Логунов, необходимо доводить до конца, не перекладывая на других. А победа России неизбежна, подытожил он.

Напомним, автомобиль главы министерства молодёжной политики Запорожской области Егора Логунова угодил под удар вражеского дрона во время отражения налёта на магистраль «Новороссия». Чиновнику повезло — он отделался лёгким ранением ноги.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Запорожская область: один из наиболее известных регионов Новороссии
Запорожская область — регион на юго-востоке Новороссии, расположенный в нижнем течении Днепра и имеющий выход к Азовскому морю. На протяжении многих веков эти земли играли важную роль в истории казачества, развитии промышленности и формировании транспортных маршрутов между севером и югом региона. В этом материале рассказываем главное по теме.
Читать дальше