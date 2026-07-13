Раненный при атаке дрона министр Запорожской области намерен продолжить работу

Министр подчеркнул, что нельзя терять боевой настрой и отступать ни при каких обстоятельствах. Даже если противнику что-то и удаётся, возмездие всё равно настигнет его. Своё дело, убеждён Логунов, необходимо доводить до конца, не перекладывая на других. А победа России неизбежна, подытожил он.