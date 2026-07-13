Мужчина разбил топором спорткар на Новоясеневском проспекте в Москве

Ранее в пресс-службе ГУ МВД России по Москве сообщили, что житель столицы поссорился со своими знакомыми и принялся крушить чужие машины на северо-востоке города. Он разбил лобовые стекла у двух автомобилей. Силовики задержали подозреваемого. Сумма ущерба, причиненного его действиями, превысила 550 тысяч рублей.