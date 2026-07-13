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Мужчина разбил топором спорткар на Новоясеневском проспекте в Москве

В столице мужчина с топором разбил чужой спорткар, после чего сел в свою машину и уехал. Соответствующие кадры в понедельник, 13 июля, опубликовал телеканал «Москва 24».

В столице мужчина с топором разбил чужой спорткар, после чего сел в свою машину и уехал. Соответствующие кадры в понедельник, 13 июля, опубликовал телеканал «Москва 24».

Инцидент произошел на Новоясеневском проспекте на юго-западе города.

— Причины случившегося пока неизвестны, — говорится в публикации.

Ранее в пресс-службе ГУ МВД России по Москве сообщили, что житель столицы поссорился со своими знакомыми и принялся крушить чужие машины на северо-востоке города. Он разбил лобовые стекла у двух автомобилей. Силовики задержали подозреваемого. Сумма ущерба, причиненного его действиями, превысила 550 тысяч рублей.

В начале марта другой мужчина оторвал зеркало и разбил стекло передней пассажирской двери машины в Песочном переулке в Москве. Он сделал это после конфликта с местной жительницей. Возбуждено уголовное дело.