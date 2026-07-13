На востоке Москвы загорелась больница

До этого сообщалось о взрыве в жилом доме в Нагорном районе Москвы. В огне оказались заблокированы люди. Приехавшие на вызов пожарные эвакуировали 11 человек, в их числе ребенок. По данным Life.ru, в двухкомнатной квартире хранили пиротехнику, она сдетонировала и вызвала пожар. Огонь уничтожил всю квартиру, где располагался очаг возгорания.