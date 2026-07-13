Людей эвакуировали из здания больницы на Фортунатовской улице из-за пожара. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщили в оперативных службах.
— По предварительным данным, пожар площадью два квадратных метра произошел в больнице по адресу Фортунатовская улица, дом 1, корпус 1. Из здания эвакуируют людей, — говорится в сообщении.
Причиной возгорания стало короткое замыкание. Позднее в оперативных службах добавили, что специалисты потушили пожар, передает ТАСС.
13 июля пассажиров и сотрудников аэропорта Внуково эвакуировали после срабатывания пожарной сигнализации в зоне международного вылета. Причиной стало задымление в одном из кафе быстрого питания, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
Ранее в Большом Сухаревском переулке в Москве загорелось административное здание. Из офисов самостоятельно эвакуировались около 80 человек. Пожарные прибыли на место и ликвидировали возгорание.