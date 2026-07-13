Восемь человек погибли из-за атаки беспилотников ВСУ в ДНР

Восемь мирных жителей погибли, 10 пострадал в результате атак беспилотников ВСУ на Донецкую Народную Республику. Об этом заявил глава региона Денис Пушилин в своем канале в МАХ.
Отмечается, что в селе Федоровка Володарского муниципального округа при атаке на жилой дом погибла семья из четырех человек. Также в различные районах при атаках на автомобили погибли три мужчины и одна женщина. Еще десять человек пострадали при атаках ВСУ.
«Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. Желаю им скорейшего выздоровления», — говорится в сообщении.
Кроме того, повреждено пять домов, два объекта гражданской инфраструктуры, три грузовых и четыре легковых автомобиля, а также спецтехника.
Ранее сайт KP.RU писал, что ВСУ пытались провести контратаки в районе Пришиба на севере ДНР, однако они были отражены.