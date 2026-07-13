Собянин: Система ПВО отразила атаку еще двух БПЛА на подлете к Москве

Силы противовоздушной обороны сбили два украинских дрона, летевших на столицу. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— Два беспилотника, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал глава города в МАКС.
13 июля губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что в результате атаки беспилотников ВСУ произошло возгорание на территории промзоны в хуторе Вязники Шпаковского округа. Также он напомнил об административной ответственности за распространение кадров с пролетом БПЛА, работой ПВО и местами падения обломков.
Ранее из-за атаки украинских дронов на Самарскую область погиб мужчина. Кроме того, при ударах армии Украины трое человек, включая ребенка, получили ранения.