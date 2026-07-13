Мужчина попытался провезти через Россию 37 ящериц стоимостью более 5,5 млн рублей

Рептилии длиной от 15 до 20 сантиметров находились в холщовых мешочках и были спрятаны в несколько спортивных сумок, обнаруженных в ходе досмотра в салоне машины. Сопроводительных документов на ящериц у мужчины не было. Он пояснил, что перевозил рептилий по просьбе других людей за денежное вознаграждение.