Politico: посла Украины в США Стефанишину обвинили в хищении $55,8 тыс

По данным издания, Стефанишина являлась фигуранткой в нескольких расследованиях Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры, который были начаты в 2019 и 2025 годах. Они связаны с хищением 2,5 млн гривен (55,8 тысячи долларов) в Минюсте и незаконного приобретения украинской госсобственности экс-супругом Стефанишиной и роскошной квартиры в центре Киева, которая зарегистрирована на родителей экс-посла. По данным издания, она не задекларировала квартиру, пока о ее существовании не узнали журналисты. По данным издания, обвинения Стефанишиной еще не предъявили.