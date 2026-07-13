Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Politico: посла Украины в США Стефанишину обвинили в хищении $55,8 тыс

Источник раскрыл подробности увольнения украинского дипломата.

Источник: Аргументы и факты

Посол Украины в США Ольга Стефанишина, подавшая прошение об отставке по личным обстоятельствам, обвиняется по делу о хищении крупной суммы в Минюсте и незаконном приобретении госсобственности, пишет Politico, ссылаясь на украинского высокопоставленного чиновника.

«Ольге приходится иметь дело с обвинениями антикоррупционных органов», — сказал он.

При этом чиновник считает, что обвинения «не совсем справедливы по отношению к ней».

По данным издания, Стефанишина являлась фигуранткой в нескольких расследованиях Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры, который были начаты в 2019 и 2025 годах. Они связаны с хищением 2,5 млн гривен (55,8 тысячи долларов) в Минюсте и незаконного приобретения украинской госсобственности экс-супругом Стефанишиной и роскошной квартиры в центре Киева, которая зарегистрирована на родителей экс-посла. По данным издания, она не задекларировала квартиру, пока о ее существовании не узнали журналисты. По данным издания, обвинения Стефанишиной еще не предъявили.

Ранее сообщалось, что Стефанишина подала прошение об увольнении по личным обстоятельствам с должности посла Украины, оно уже одобрено главой киевского режима Владимиром Зеленским. Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* заявил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) может предъявить Стефанишиной подозрение.

* Внесен Росфинмониторингом в список лиц экстремистов или террористов.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше