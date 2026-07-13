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Эксперт Кнутов: Спецслужбы пресекли диверсию с FPV-дронами в Брянской области

В Брянской области российские спецслужбы пресекли украинскую диверсию с FPV-дронами, в рамках которой планировалась атака на военные аэродромы по сценарию «Паутины». Об этом в понедельник, 13 июля, рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.

В Брянской области российские спецслужбы пресекли украинскую диверсию с FPV-дронами, в рамках которой планировалась атака на военные аэродромы по сценарию «Паутины». Об этом в понедельник, 13 июля, рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.

— Доставка дронов должна была осуществляться либо с помощью воздушных шаров, либо с помощью беспилотников самолетного типа, которые несли контейнеры, где находились дроны для удара по аэродромам. Соответственно, контейнеры должны были приземлиться в определенном месте, откуда их должны были забрать агенты СБУ, — отметил военный эксперт.

Он добавил, что диверсанты планировали спрятать полученные дроны в автомобилях, замаскированных под используемые в торговых сетях, передает Aif.ru.

9 июля сотрудники Федеральной службы безопасности России сорвали беспрецедентную по масштабам попытку совершения терактов на военных объектах и в отношении военнослужащих со стороны Украины. Кроме того, спецслужбы предотвратили теракт в отношении высокопоставленного офицера Министерства обороны России.

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