На подлёте к Москве с начала суток сбили 33 украинских БПЛА

«Уничтожены ещё два БПЛА, летевшие на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал градоначальник в своём канале.
Сотрудники оперативных служб обследуют территории падения обломков сбитых БПЛА и уточняют последствия отражённой атаки.
Ранее Life.ru писал, что российская ПВО за день уничтожила 146 украинских беспилотников над регионами страны. Дроны были перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской и других областей, а также над акваториями Азовского и Чёрного морей. Военные продолжают отслеживать воздушную обстановку и отражать атаки.
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