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На подлёте к Москве с начала суток сбили 33 украинских БПЛА

Силы противовоздушной обороны уничтожили ещё два беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы. Таким образом общее число сбитых дронов на подлёте к столице с начала суток достигло 33, сообщил мэр Сергей Собянин.

Источник: Life.ru

«Уничтожены ещё два БПЛА, летевшие на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал градоначальник в своём канале.

Сотрудники оперативных служб обследуют территории падения обломков сбитых БПЛА и уточняют последствия отражённой атаки.

Ранее Life.ru писал, что российская ПВО за день уничтожила 146 украинских беспилотников над регионами страны. Дроны были перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской и других областей, а также над акваториями Азовского и Чёрного морей. Военные продолжают отслеживать воздушную обстановку и отражать атаки.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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