В Запорожской области произошли взрывы

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Взрывы произошли в контролируемых властями Украины районах Запорожской области. Об этом сообщил глава подчиняющейся Киеву региональной администрации Иван Федоров.
«Взрывы в Запорожской области», — написал он в своем Telegram-канале.
В настоящее время в подконтрольных украинским властям районах Запорожской области действует режим воздушной тревоги.
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