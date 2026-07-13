Двухлетний ребенок выпал из окна четвертого этажа в Подмосковье

Двухлетний мальчик получил тяжелые травмы после падения из окна квартиры на четвертом этаже в Московской области. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
«Около 10 утра 13 июля в поселке базы отдыха “Солнечная Поляна” Одинцовского городского округа 2-летний мальчик выпал из окна квартиры на 4-м этаже», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, родители оставили малыша одного в комнате с открытым окном. Ребенок забрался на подоконник, облокотился на москитную сетку и после чего выпал с высоты четвертого этажа.
Мальчика с различными травмами доставили в больницу. Прокуратура Московской области организовала проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства случившегося.
Ранее KP.RU сообщал, что в Уссурийске двухлетний малыш выпал из окна пятого этажа. Ребенок скончался на месте до прибытия скорой помощи. Предварительно, трагедия произошла из-за отсутствия должного контроля со стороны взрослых.