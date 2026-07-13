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Число погибших из-за землетрясения в Венесуэле достигло 4561 человека

Количество погибших от мощного землетрясения в Венесуэле достигло 4561 человека. Эту цифру озвучил председатель Национальной ассамблеи страны Хорхе Родригес.

Источник: Life.ru

Согласно сводке правительства, травмы получили 16 740 жителей. Ещё 17 907 человек лишились жилья. Землетрясение полностью разрушило 190 зданий. Ещё 856 строений получили серьёзные повреждения.

Спасательные службы вытащили из-под завалов 6 462 человека. Врачи в больницах и медицинских центрах пролечили 33 085 пострадавших. Власти помогли 128 324 семьям. Государство разместило в 107 временных лагерях 20 231 человека. Службы передали нуждающимся 10 063 тонны продовольствия.

Катастрофа случилась в Венесуэле вечером 24 июня. Сейсмологи тогда зафиксировали два сильных подземных толчка. Их магнитуда составила 7,2 и 7,5 балла. Эпицентры располагались в штате Яракуй.

Ранее Life.ru сообщал о поддержке Венесуэлы со стороны России. Москва отправила в пострадавший регион 22 тонны гуманитарных грузов и мобильный госпиталь. Российские спасатели привезли продукты питания, палатки, медицинское оборудование и предметы первой необходимости. Вместе с грузами в страну прилетели врачи Минздрава. Они развернули полевой госпиталь для лечения местных жителей.

Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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