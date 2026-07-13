Число погибших из-за землетрясения в Венесуэле достигло 4561 человека

Согласно сводке правительства, травмы получили 16 740 жителей. Ещё 17 907 человек лишились жилья. Землетрясение полностью разрушило 190 зданий. Ещё 856 строений получили серьёзные повреждения.
Спасательные службы вытащили из-под завалов 6 462 человека. Врачи в больницах и медицинских центрах пролечили 33 085 пострадавших. Власти помогли 128 324 семьям. Государство разместило в 107 временных лагерях 20 231 человека. Службы передали нуждающимся 10 063 тонны продовольствия.
Катастрофа случилась в Венесуэле вечером 24 июня. Сейсмологи тогда зафиксировали два сильных подземных толчка. Их магнитуда составила 7,2 и 7,5 балла. Эпицентры располагались в штате Яракуй.
Ранее Life.ru сообщал о поддержке Венесуэлы со стороны России. Москва отправила в пострадавший регион 22 тонны гуманитарных грузов и мобильный госпиталь. Российские спасатели привезли продукты питания, палатки, медицинское оборудование и предметы первой необходимости. Вместе с грузами в страну прилетели врачи Минздрава. Они развернули полевой госпиталь для лечения местных жителей.
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