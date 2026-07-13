Байкер, сбивший актрису из клипа «Девочки-война», признал вину

Актриса из клипа рэпера Navai (Наваи Бакиров) Ксения Добромилова скончалась 5 мая после ДТП на Большой Дорогомиловской улице в Москве. Девушка снимала байкеров на проезжей части, один из них ее сбил. Врачи не смогли реанимировать фотографа. Спустя пару часов сам Navai попал в аварию в Москве. Что известно о произошедшем — в материале «Вечерней Москвы».