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Байкер, сбивший актрису из клипа «Девочки-война», признал вину

Мотоциклист Максим Завирюха, сбивший насмерть фотографа и актрису Ксению Добромилову, известную по клипу «Девочка-война», признал вину. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Мотоциклист Максим Завирюха, сбивший насмерть фотографа и актрису Ксению Добромилову, известную по клипу «Девочка-война», признал вину. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

— Обвиняемый Завирюха признал вину в инкриминируемом ему преступлении, — говорится в сообщении.

Актриса из клипа рэпера Navai (Наваи Бакиров) Ксения Добромилова скончалась 5 мая после ДТП на Большой Дорогомиловской улице в Москве. Девушка снимала байкеров на проезжей части, один из них ее сбил. Врачи не смогли реанимировать фотографа. Спустя пару часов сам Navai попал в аварию в Москве. Что известно о произошедшем — в материале «Вечерней Москвы».

7 мая московский суд отправил под домашний арест байкера Максима Заверюху, который сбил насмерть Ксению Добромилову на Большой Дорогомиловской улице, до 5 июля. Во время судебного заседания мужчина разрыдался и пожелал возместить ущерб семье погибшей.