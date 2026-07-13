В Югре пропал 14-летний школьник

14-летний подросток пропал в Ханты-Мансийском автономном округе, ведутся его поиски, сообщает негосударственное общественное объединение из Сургута «Гуманитарный добровольческий корпус».
Инцидент случился в посёлке Лиственичный. Школьник ушёл из дома 12 июля.
«Пропал ребёнок. 12.07.2026 около 16:00 вышел из дома в районе улицы Комсомольской, его местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении, которое опубликовано в мессенджере «Макс».
Ребёнок был одет в красную футболку и серые шорты, его рост — 160 сантиметров.
В организации отметили, что мальчику может требоваться медицинская помощь. К поискам ребёнка привлечены волонтёры.
Напомним, в Ярославской области нашли 11-летнего мальчика, который пропал в Дзержинском районе. По данным полиции, его жизни и здоровью ничего не угрожает.