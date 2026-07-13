Собянин сообщил об уничтожении уже 61 летевшего на Москву беспилотника

Глава Подмосковья Андрей Воробьев в свою очередь сообщил, что за ночь в регионе три человека погибли, еще пять получили ранения. Над областью был сбит 81 вражеский дрон. После областная прокуратура открыла горячую линию для жителей, пострадавших в результате ночного удара Украины. Специалисты контролируют соблюдение прав граждан. Помимо этого, Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте по факту атаки БПЛА ВСУ на гражданские объекты в Подмосковье.