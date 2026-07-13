Дачники Волгограда пожаловались Бастрыкину на лишение их права на блага ЖКХ

Волгоградцы утверждают, что в их товариществе блокируется возможность бесплатной газификации, не проводятся общие собрания, возникают периодические перебои с водой, не ремонтируются и не убираются дороги. Но при этом конкурсный управляющий безосновательно устанавливает взносы и не дает дачникам доступа к финансовой отчетности.