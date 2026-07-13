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Дачники Волгограда пожаловались Бастрыкину на лишение их права на блага ЖКХ

Оставшиеся без дорог и газификации садоводы записали коллективное видеообращение к главе СК РФ.

В социальных сетях региона распространилась видеозапись с коллективных обращением членов одного из садоводческих товариществ к главе СК РФ Александру Бастрыкину. В своем обращении дачники просят его защитить их права на коммунальные блага.

Волгоградцы утверждают, что в их товариществе блокируется возможность бесплатной газификации, не проводятся общие собрания, возникают периодические перебои с водой, не ремонтируются и не убираются дороги. Но при этом конкурсный управляющий безосновательно устанавливает взносы и не дает дачникам доступа к финансовой отчетности.

Чаяния членов садового товарищества были услышаны в Следственном комитете. Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СКР по Волгоградской области Василия Семенова доклад о ходе расследования уголовного дела по обращениям граждан, а также о том, какие меры предпринимаются для восстановления прав дачников.

Ранее также стало известно, что волгоградским землевладельцам пригрозили штрафами за игнорирование борщевика.