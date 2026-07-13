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Семеро взрослых и ребенок погибли в ДНР при атаках дронов ВСУ

В ДНР при атаках украинских беспилотников погибли восемь человек.

Источник: Аргументы и факты

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о гибели восьми гражданских лиц в результате ударов украинских ударных беспилотников.

«Восемь человек, в том числе ребенок, погибли, еще десять мирных жителей республики пострадали сегодня», — сообщил он в своем официальном канале в «Макс».

Пострадавшие граждане получают необходимую медицинскую помощь. В результате обстрела повреждены пять жилых домов, два объекта гражданской инфраструктуры, три грузовых и четыре легковых автомобиля, а также спецтехника.

Ранее в СК РФ завели уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на остановку в Энергодаре.