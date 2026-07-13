Семеро взрослых и ребенок погибли в ДНР при атаках дронов ВСУ

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о гибели восьми гражданских лиц в результате ударов украинских ударных беспилотников.
«Восемь человек, в том числе ребенок, погибли, еще десять мирных жителей республики пострадали сегодня», — сообщил он в своем официальном канале в «Макс».
Пострадавшие граждане получают необходимую медицинскую помощь. В результате обстрела повреждены пять жилых домов, два объекта гражданской инфраструктуры, три грузовых и четыре легковых автомобиля, а также спецтехника.
Ранее в СК РФ завели уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на остановку в Энергодаре.