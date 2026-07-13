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В Одессе произошли взрывы

В Одесской области воздушная тревога не объявлялась.

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Взрывы произошли в Одессе на юге Украины. Об этом сообщило издание «Общественное».

Подробности не приводятся. Воздушная тревога на территории Одесской области не объявлялась.

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