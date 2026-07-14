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Количество атаковавших Москву БПЛА превысило 60

Еще два БПЛА попытались атаковать столицу, написал на канале в мессенджере «Макс» мэр города Сергей Собянин.

Источник: РИА "Новости"

Он добавил, что на место падения обломков дронов прибыли работники экстренных служб. Прошлый налет на Москву был зафиксирован менее 15 минут назад. Таким образом, общее количество беспилотников, пытавшихся атаковать столицу, составило 61.

Накануне ВСУ несколько раз атаковали дронами город — спутник Запорожской АЭС (атомной электростанции) Энергодар. Сначала украинская армия нанесла удар по автобусной остановке, а затем — по гражданскому автомобилю. В результате не выжили четыре человека, еще четверо получили ранения. Также были атакованы магазин и медсанчасть. Глава «Росатома» Алексей Лихачев назвал 12 июля самым кровавым днем для города и призвал МАГАТЭ отреагировать.

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