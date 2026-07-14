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Восемь человек, включая ребенка, погибли при атаках дронов ВСУ в ДНР

В результате атак ударных беспилотников Вооруженных формирований Украины в Донецкой Народной Республике погибли восемь человек, включая ребенка, еще десять мирных жителей получили ранения. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщил глава региона Денис Пушилин.

В результате атак ударных беспилотников Вооруженных формирований Украины в Донецкой Народной Республике погибли восемь человек, включая ребенка, еще десять мирных жителей получили ранения. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщил глава региона Денис Пушилин.

В селе Федоровка Володарского округа при атаке на жилой дом погибла семья из четырех человек, включая мальчика 2016 года рождения. В Мангушском округе на трассе Урзуф — Мангуш погиб водитель грузовика. В Горловке жертвами стали водители хлебозавода и легкового автомобиля. В Дебальцеве погибла женщина.

— Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших, — написал Пушилин.

Ранения получили десять человек, в том числе тяжело ранена женщина в Дебальцеве. Все пострадавшие находятся под наблюдением врачей. Повреждены пять жилых домов, два объекта инфраструктуры, грузовые и легковые автомобили в нескольких округах республики, говорится в сообщении.

В этот же день во Владимире после падения дрона ВСУ из многоквартирного дома эвакуировали 39 человек, в том числе восемь детей, сообщил губернатор Александр Авдеев. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет. Часть эвакуированных направили в пункт временного размещения, остальные поселились у родственников.