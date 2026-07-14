Восемь человек, включая ребенка, погибли при атаках дронов ВСУ в ДНР

В этот же день во Владимире после падения дрона ВСУ из многоквартирного дома эвакуировали 39 человек, в том числе восемь детей, сообщил губернатор Александр Авдеев. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет. Часть эвакуированных направили в пункт временного размещения, остальные поселились у родственников.