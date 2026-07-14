10 лет за дом: волгоградец обманом лишил мать-пенсионерку ее жилья

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 400-летнего жителя Фроловского района, который обманом лишил единственного жилья свою пожилую маму. Подробностями поделились в прокуратуре Волгоградской области.
В ходе расследования уголовного дела, стражи порядка выяснили, что мужчина уговорил свою пожилую родительницу подписать документы о продаже частного дома и земельного участка. При этом о передаче денег женщине не шло речи, а необходимость подписания документа мужчина объяснил желанием получить кредит под залог недвижимости. Мать выполнила просьбу сына и подписала документы. А ее отпрыск впоследствии через суд пытался признать родительницу утратившей право пользования жилым помещением.
Таким образом фигурант смог лишить свою маму ее единственного жилья. Однако его действия привели мужчину на скамью подсудимых за мошенничество в особо крупном размере. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
А месяцем ранее в регионе было возбуждено уголовное дело в отношении женщины, которая обокрала свою старую подругу-волгоградку, чтобы купить себе жилье.