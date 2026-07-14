10 лет за дом: волгоградец обманом лишил мать-пенсионерку ее жилья

В ходе расследования уголовного дела, стражи порядка выяснили, что мужчина уговорил свою пожилую родительницу подписать документы о продаже частного дома и земельного участка. При этом о передаче денег женщине не шло речи, а необходимость подписания документа мужчина объяснил желанием получить кредит под залог недвижимости. Мать выполнила просьбу сына и подписала документы. А ее отпрыск впоследствии через суд пытался признать родительницу утратившей право пользования жилым помещением.