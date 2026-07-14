В Подмосковье двухлетний ребёнок опёрся на сетку и выпал из окна четвёртого этажа

ЧП произошло утром 13 июля в посёлке базы отдыха «Солнечная Поляна». По предварительной информации, родители оставили малыша без присмотра в комнате с открытым окном. Ребёнок забрался на подоконник и опёрся на москитную сетку, которая не выдержала нагрузки. Мальчик упал вниз и получил травмы. После происшествия его госпитализировали. Медики оказывают пострадавшему необходимую помощь.