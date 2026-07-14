В Одессе, Сумах и Харькове прогремели мощные взрывы

В Одессе произошли взрывы, информирует телеканал «Общественное».
«В Одессе прозвучали взрывы», — говорится в сообщении.
Кроме того, взрывы прогремели в Сумах, Харькове и в подконтрольных Вооружённым силам Украины районах Запорожской области.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Полтавской и Николаевской областях включены сирены. Помимо этого, воздушная тревога объявлена в районах Запорожской области, которые находятся под контролем Киева.
Российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года после теракта Вооружённых сил Украины на Крымском мосту.
По данным Минобороны РФ, военные нанесли удары по используемым в интересах украинских войск автозаправочным станциям и цистернам с топливом в подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики.