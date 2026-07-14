В Волгограде поймали кассиршу, регулярно обворовывающую работодателя

К стражам порядка обратился сотрудник службы безопасности торговой точки. По его словам, во время одной из ревизий обнаружилась серьезная нехватка продуктов питания. Взявшись за работу, оперативники обнаружили, что с 1 июня в течение двух недель 46-летняя кассир забирала наличные средства из кассы. Когда покупатели расплачивались «живыми» деньгами, женщина пробивала товар, а затем оформляла возврат, а оставшиеся после таких операций деньги забирала себе. Таким образом она успела похитить больше 27 тысяч рублей.