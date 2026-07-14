В Волгограде поймали кассиршу, регулярно обворовывающую работодателя

В Краснооктябрьском районе города-героя полицейские вычислили кассиршу, которая с помощью махинаций присваивала себе выручку в одном из сетевых магазинов, сообщает главк МВД по Волгоградской области.
К стражам порядка обратился сотрудник службы безопасности торговой точки. По его словам, во время одной из ревизий обнаружилась серьезная нехватка продуктов питания. Взявшись за работу, оперативники обнаружили, что с 1 июня в течение двух недель 46-летняя кассир забирала наличные средства из кассы. Когда покупатели расплачивались «живыми» деньгами, женщина пробивала товар, а затем оформляла возврат, а оставшиеся после таких операций деньги забирала себе. Таким образом она успела похитить больше 27 тысяч рублей.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело. За присвоение и растрату чужих средств ей грозит до двух лет лишения свободы.
А ранее в Дубовском районе начался суд над сотрудниками администрации района, которые растратили деньги, предназначенные школам, на улучшение муниципальных помещений по своему усмотрению.