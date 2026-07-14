Байкер признал вину в смертельном ДТП с актрисой Ксенией Добромиловой

Трагическая авария случилась во время фотосъёмки. Ксения Добромилова известна как участница клипа HammAli & Navai «Девочка-война». Девушка выбрала Большую Дорогомиловскую улицу для «фотоохоты» на байкеров. Она снимала мотоциклистов, которые ехали в обе стороны. В определённый момент один из водителей въехал прямо в неё. За рулём этого транспортного средства находился 32-летний Максим Завирюха.