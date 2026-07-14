В Киеве на фоне включённых сирен прогремела серия мощных взрывов

Кроме того, взрывы прогремели в Одессе, Сумах, Харькове и подконтрольных Вооружённым силам Украины районах Запорожской области. В Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Полтавской и Николаевской областях и в районах Запорожской области, которые находятся под контролем Киева, объявлена тревога с воздуха.