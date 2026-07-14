В Киеве на фоне включённых сирен прогремела серия мощных взрывов

В украинской столице произошли взрывы, информирует телеканал «Общественное».
«В Киеве прозвучали взрывы», — рассказали украинские журналисты.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Киевской области включены сирены.
Кроме того, взрывы прогремели в Одессе, Сумах, Харькове и подконтрольных Вооружённым силам Украины районах Запорожской области. В Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Полтавской и Николаевской областях и в районах Запорожской области, которые находятся под контролем Киева, объявлена тревога с воздуха.
Российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года после теракта Вооружённых сил Украины на Крымском мосту.
По данным Минобороны РФ, военные нанесли удары по используемым в интересах украинских войск автозаправочным станциям и цистернам с топливом в подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики.