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Фейковые рассылки от известных компаний: вот как теперь обманывают мошенники

Хакеры разработали платформу для рассылок от лица крупных компаний.

Источник: Комсомольская правда

Мошенники придумали новый инструмент для массового фишинга. Хакеры разработали платформу для осуществления рассылок от лица известных компаний. Она позволяет отправлять письма с указанием реальных адресов крупных организаций. Об этом предупредили эксперты BI.ZONE Threat Intelligence в диалоге с «Известиями».

Как утверждается, обманные сообщения выглядят как официальная переписка. Задумка хакеров способна обходить часть стандартных проверок почты. Опасность заключается в правдоподобности лживых писем.

«Злоумышленники используют автоматический парсинг изображений, чтобы сделать визуальное оформление своих писем максимально достоверным», — уведомил глава компании Олег Скулкин.

Одним из главных признаков мошеннических операций является перевод на свой счет более 200 тысяч рублей через СБП со своего же счета в другом банке. Об этом и других пунктах напомнили в МВД России.