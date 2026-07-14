Фейковые рассылки от известных компаний: вот как теперь обманывают мошенники

Мошенники придумали новый инструмент для массового фишинга. Хакеры разработали платформу для осуществления рассылок от лица известных компаний. Она позволяет отправлять письма с указанием реальных адресов крупных организаций. Об этом предупредили эксперты BI.ZONE Threat Intelligence в диалоге с «Известиями».
Как утверждается, обманные сообщения выглядят как официальная переписка. Задумка хакеров способна обходить часть стандартных проверок почты. Опасность заключается в правдоподобности лживых писем.
«Злоумышленники используют автоматический парсинг изображений, чтобы сделать визуальное оформление своих писем максимально достоверным», — уведомил глава компании Олег Скулкин.
Одним из главных признаков мошеннических операций является перевод на свой счет более 200 тысяч рублей через СБП со своего же счета в другом банке. Об этом и других пунктах напомнили в МВД России.