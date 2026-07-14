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«Взрывная» диарея, вызванная паразитами, поразила Мичиган

Число заразившихся инфекцией со «взрывной» диареей в США достигло 2640 человек.

Источник: Аргументы и факты

Согласно официальным данным властей американского штата Мичиган, количество людей, инфицированных паразитарной инфекцией, вызывающей «взрывную» диарею, достигло 2640 человек.

Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс сообщало о вспышке этой инфекции в штате, указывая, что количество заболевших превышало тысячу.

Согласно официальным данным, общее число зарегистрированных случаев заражения составляет 2640. Циклоспороз, как правило, не представляет угрозы для жизни и успешно лечится с помощью антибактериальной терапии.

Ранее врач Алина Габулова объяснила, как отличить ротавирус от обычного отравления.

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