«Взрывная» диарея, вызванная паразитами, поразила Мичиган

Согласно официальным данным властей американского штата Мичиган, количество людей, инфицированных паразитарной инфекцией, вызывающей «взрывную» диарею, достигло 2640 человек.
Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс сообщало о вспышке этой инфекции в штате, указывая, что количество заболевших превышало тысячу.
Согласно официальным данным, общее число зарегистрированных случаев заражения составляет 2640. Циклоспороз, как правило, не представляет угрозы для жизни и успешно лечится с помощью антибактериальной терапии.
Ранее врач Алина Габулова объяснила, как отличить ротавирус от обычного отравления.