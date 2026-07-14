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UKMTO сообщил об атаке на танкер в Оманском заливе

В 40 морских милях от побережья Омана танкер атакован неизвестным снарядом, который попал в машинное отделение с правого борта.

Источник: Reuters

Танкер получил попадание снаряда в 40 морских милях к северо-востоку от побережья Омана, экипаж не пострадал. Об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

«UKMTO получил сообщение об инциденте в 40 морских милях к северо-востоку от Кальхата, Оман. Капитан танкера сообщает о попадании неизвестного снаряда в машинное отделение с правого борта. Все члены экипажа в безопасности, воздействия на окружающую среду не зафиксировано», — говорится в заявлении UKMTO.

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