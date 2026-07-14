UKMTO сообщил об атаке на танкер в Оманском заливе

«UKMTO получил сообщение об инциденте в 40 морских милях к северо-востоку от Кальхата, Оман. Капитан танкера сообщает о попадании неизвестного снаряда в машинное отделение с правого борта. Все члены экипажа в безопасности, воздействия на окружающую среду не зафиксировано», — говорится в заявлении UKMTO.