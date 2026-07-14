Паразитарная инфекция со «взрывной» диареей в США поразила 2640 человек

Врачи госпитализировали 44 пациента из-за тяжёлого течения недуга. Агентство отмечает, что случаи заболевания выявили ещё в 10 штатах США. Специалисты департамента здравоохранения Мичигана указывают на салат-латук и другие продукты питания как на вероятный источник заражения.