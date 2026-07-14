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Паразитарная инфекция со «взрывной» диареей в США поразила 2640 человек

В американском штате Мичиган количество заболевших паразитарной инфекцией достигло 2640 человек. Статистику передал региональный департамент здравоохранения. Количество заражённых с пятницы увеличилось на 1000 человек, пишет агентство Reuters.

Источник: Life.ru

«Представители здравоохранения штата Мичиган сообщили о 2640 случаях заболевания, связанных со вспышкой циклоспороза», — передаёт издание.

Болезнь вызывает паразит циклоспора. Инфекция часто проникает в организм через заражённую еду или воду.

Врачи госпитализировали 44 пациента из-за тяжёлого течения недуга. Агентство отмечает, что случаи заболевания выявили ещё в 10 штатах США. Специалисты департамента здравоохранения Мичигана указывают на салат-латук и другие продукты питания как на вероятный источник заражения.

Life.ru ранее сообщал о начале вспышки этой инфекции в США в июле. Микроскопические паразиты провоцируют кишечную инфекцию. Болезнь получила известность благодаря одному из самых тяжёлых симптомов — сильной водянистой, а иногда и «взрывной» диарее.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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