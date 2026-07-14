Женщина в Великом Новгороде откусила часть губы соседке в лифте во время ссоры

Ранее в японском городе Каваниси 89-летний мужчина умер спустя полтора часа после того, как укусил женщину в парке. Во время ссоры пенсионер укусил 49-летнюю женщину за руку, после чего его арестовали. Когда сотрудники полиции попытались сопроводить его к патрульной машине, японец сел на землю и отказался идти.