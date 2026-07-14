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Женщина в Великом Новгороде откусила часть губы соседке в лифте во время ссоры

В Великом Новгороде 30-летняя местная жительница предстанет перед судом за то, что во время конфликта в лифте откусила часть нижней губы своей соседке. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщила прокуратура Новгородской области.

В Великом Новгороде 30-летняя местная жительница предстанет перед судом за то, что во время конфликта в лифте откусила часть нижней губы своей соседке. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщила прокуратура Новгородской области.

Инцидент произошел в ноябре 2025 года в кабине лифта многоквартирного дома. В ходе ссоры обвиняемая укусила потерпевшую, причинив тяжкий вред здоровью, выразившийся в неизгладимом обезображивании лица.

— Прокуратура Великого Новгорода направила в суд уголовное дело в отношении 30-летней местной жительницы, — говорится в сообщении ведомства.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 111 УК РФ. Обе женщины проживают в одном доме. Дело направлено в Новгородский районный суд, передает РИА Новости.

Ранее в японском городе Каваниси 89-летний мужчина умер спустя полтора часа после того, как укусил женщину в парке. Во время ссоры пенсионер укусил 49-летнюю женщину за руку, после чего его арестовали. Когда сотрудники полиции попытались сопроводить его к патрульной машине, японец сел на землю и отказался идти.