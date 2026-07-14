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Иран атаковал два танкера в Ормузском проливе

В Минобороны страны заявили, что два танкера под флагом ОАЭ, следовавшие через Ормузский пролив, подверглись ракетной атаке со стороны Ирана. В результате погиб один член экипажа, еще восемь человек получили ранения.

Источник: Reuters

Как уточнили в ведомстве, суда называются «Момбаса» и «Аль-Бахия». Отмечается, что при ударе погиб гражданин Индии. Ранения различной степени тяжести, в том числе тяжелые, получили граждане Индии и Украины. После обстрела на танкерах возникли пожары, которые в настоящее время локализованы, добавили в Минобороны.

«Государство оставляет за собой полное право отреагировать на эту эскалацию и принять все необходимые меры для защиты своей территории, своего народа и проживающих на его территории лиц», — говорится в сообщении Минобороны в соцсети X.

Ранее иранское агентство Tasnim сообщило, что Иран атаковал несколько судов в Ормузском проливе. По данным источников агентства, атакованные танкеры были названы «судами-нарушителями», однако точное количество поврежденных судов в сообщении не уточнялось.

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