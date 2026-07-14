Иран атаковал два танкера в Ормузском проливе

Как уточнили в ведомстве, суда называются «Момбаса» и «Аль-Бахия». Отмечается, что при ударе погиб гражданин Индии. Ранения различной степени тяжести, в том числе тяжелые, получили граждане Индии и Украины. После обстрела на танкерах возникли пожары, которые в настоящее время локализованы, добавили в Минобороны.