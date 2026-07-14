Тело 18-летней девушки нашли в реке Сысола в Сыктывкаре спустя месяц поисков

В Сыктывкаре волонтеры нашли тело 18-летней девушки, которую 14 июня унесло течением реки Сысолы во время купания в несанкционированном месте. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщили ТАСС в региональном поисковом отряде «ЛизаАлерт».
— Тело девушки найдено, — сообщили в отряде.
Информацию подтвердили и в аварийно-спасательной службе «СПАС-Коми».
По данным МЧС, инцидент произошел 14 июня в местечке Заречье Сыктывкара. Девушка купалась в запрещенном месте, ее подхватило течение. Рыбак, ставший очевидцем, попытался спасти ее, но не смог.
К поискам привлекали водолазов, обследовали береговую линию. Волонтеры просили помощи у владельцев лодок, эхолотов, квадрокоптеров и другого оборудования. Спасательные работы завершены, говорится в сообщении.
3 июля в пресс-службе главного управления МЧС России по Башкирии сообщили, что местные жители извлекли тело 72-летнего мужчины из реки Уршак в деревне Королево в Уфе: он утонул, пытаясь спасти своего внука. Трагедия произошла в месте, не оборудованном для купания. В ведомстве уточнили, что мальчик не пострадал.