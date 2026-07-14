Создателя украинского сайта «Миротворец»* объявили в розыск в России

Ранее Life.ru писал, что руководителя канцелярии президента Польши Збигнева Богуцкого внесли в базу украинского сайта «Миротворец»*. Создатели ресурса обвинили польского чиновника в «разжигании межнациональной и межконфессиональной розни». Поводом для включения стали его публичные высказывания, которые авторы базы сочли направленными против Украины.