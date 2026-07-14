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Житель Хабаровского края заплатит 320 тыс рублей за 15 кг амурского осетра

Также он приговорён к 240 часам обязательных работ.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Николаевске-на-Амуре суд взыскал с горожанина 320 тысяч рублей за 15 кг амурского осетра, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Три части запрещенной к свободному обороту рыбы мужчина купил на улице у магазина «Парус». Фрагменты осетра изъяли, когда покупатель вез их домой. За незаконное приобретение и хранение особо ценных видов водных биологических ресурсов (ч. 1 ст. 258.1 УК РФ) суд приговорил его к 240 часам обязательных работ.

— Природоохранный прокурор обратился в суд с иском о взыскании с жителя Николаевска-на-Амуре компенсации за незаконный оборот особо ценных водных биологических ресурсов. Суд удовлетворил иск, сумма причиненного ущерба взыскана с горожанина, — сообщили в Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре.

Напомним, суд Хабаровска ужесточил приговор пятерым браконьерам за перевозку икры осетров.