Житель Хабаровского края заплатит 320 тыс рублей за 15 кг амурского осетра

Три части запрещенной к свободному обороту рыбы мужчина купил на улице у магазина «Парус». Фрагменты осетра изъяли, когда покупатель вез их домой. За незаконное приобретение и хранение особо ценных видов водных биологических ресурсов (ч. 1 ст. 258.1 УК РФ) суд приговорил его к 240 часам обязательных работ.