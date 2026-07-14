Видеозапись не дала хабаровчанке обманом восстановиться на работе

В Хабаровске суд на основании записи с видеокамеры отказал в восстановлении на работе бывшей сотруднице государственного учреждения, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Хабаровчанка обратилась в суд с иском о признании увольнения незаконным, утверждая, что уволиться ее убедили под давлением, а она была больна и не могла адекватно оценивать свои действия.
Однако ответчик предоставил видеозапись, на которой было видно, что истице сразу же сообщили о видеофиксации, на что она не возражала, а затем она активно обсуждала свое увольнение и предложила добавить в соглашение несколько условий. При этом признаков давления на записи не было. Больничный лист сотрудницы был закрыт за несколько дней до увольнения, затем она получила трудовую книжку и расчет и больше не выходила на работу.
— Краснофлотский районный суд Хабаровска отказал горожанке в удовлетворении иска о восстановлении на работе. Увольнение считается законным, а трудовые отношения прекращёнными, — сообщили в объединенной пресс-службе судов Хабаровского края.
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