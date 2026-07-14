Видеозапись не дала хабаровчанке обманом восстановиться на работе

Однако ответчик предоставил видеозапись, на которой было видно, что истице сразу же сообщили о видеофиксации, на что она не возражала, а затем она активно обсуждала свое увольнение и предложила добавить в соглашение несколько условий. При этом признаков давления на записи не было. Больничный лист сотрудницы был закрыт за несколько дней до увольнения, затем она получила трудовую книжку и расчет и больше не выходила на работу.