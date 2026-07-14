Создателя сайта «Миротворец» Туку объявили в розыск в России

В федеральный розыск объявлен владелец интернет-ресурса «Миротворец»* Георгий Тука**, о чем свидетельствуют сведения, размещенные в базе данных МВД России.
«Тука Георгий… Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — указано в документе.
При этом конкретная статья, по которой осуществляется розыск, в базе не указана.
Украинский интернет-ресурс «Миротворец» получил известность благодаря спорным публикациям с персональными данными журналистов, ополченцев ДНР и ЛНР, а также других граждан. В рамках своей деятельности сайт неоднократно публиковал личные данные несовершеннолетних.
Ранее сообщалось, что в базу «Миротвореца» внесли представителя польской партии «Конфедерация» Павла Усендека.
*Сайт включен в список экстремистских и запрещен в РФ.
**Включен Росфинмонирторингом в список террористов.