Создателя сайта «Миротворец» Туку объявили в розыск в России

Украинский интернет-ресурс «Миротворец» получил известность благодаря спорным публикациям с персональными данными журналистов, ополченцев ДНР и ЛНР, а также других граждан. В рамках своей деятельности сайт неоднократно публиковал личные данные несовершеннолетних.