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Создателя сайта «Миротворец» Туку объявили в розыск в России

В федеральный розыск объявлен владелец украинского сайта «Миротворец» Георгий Тука.

Источник: Аргументы и факты

В федеральный розыск объявлен владелец интернет-ресурса «Миротворец»* Георгий Тука**, о чем свидетельствуют сведения, размещенные в базе данных МВД России.

«Тука Георгий… Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — указано в документе.

При этом конкретная статья, по которой осуществляется розыск, в базе не указана.

Украинский интернет-ресурс «Миротворец» получил известность благодаря спорным публикациям с персональными данными журналистов, ополченцев ДНР и ЛНР, а также других граждан. В рамках своей деятельности сайт неоднократно публиковал личные данные несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что в базу «Миротвореца» внесли представителя польской партии «Конфедерация» Павла Усендека.

*Сайт включен в список экстремистских и запрещен в РФ.

**Включен Росфинмонирторингом в список террористов.