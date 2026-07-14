Ребенок погиб в Уссурийске из-за халатности матери: возбуждено дело

Правоохранители расследуют инцидент, повлекший смерть двухлетнего ребенка. Он облокотился на сетку и выпал из окна, когда мать ненадолго отлучилась. ЧП случилось в Уссурийске днем 13 июля. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Приморскому краю.
Известно, что ребенок выпал с пятого этажа. По данным следствия, окно не открывалось полностью ввиду конструктивных особенностей. При этом образовавшейся щели оказалось достаточно, чтобы ребенок мог пролезть. После падения его госпитализировали. Врачи боролись за жизнь малыша, но спасти его не удалось.
«Следственным отделом по городу Уссурийску следственного управления СКР по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по факту гибели малолетнего ребенка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)» — говорится в материале.
Подобный инцидент произошел в Красноуфимске. Следователи после гибели полуторогодовалого малыша возбудили уголовное дело. Ребенок выпал из окна, его не удалось спасти.