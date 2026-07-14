Ребенок погиб в Уссурийске из-за халатности матери: возбуждено дело

Известно, что ребенок выпал с пятого этажа. По данным следствия, окно не открывалось полностью ввиду конструктивных особенностей. При этом образовавшейся щели оказалось достаточно, чтобы ребенок мог пролезть. После падения его госпитализировали. Врачи боролись за жизнь малыша, но спасти его не удалось.