В порту Балтимора загорелся корабль ВМС США

В порту Балтимора на борту грузового судна ВМС США произошел пожар.
Как пояснили в пресс-релизе пожарной службы Балтимора, по прибытии пожарных подразделений на борту судна USNS Charles L. Gilliland были обнаружены горящие спасательные шлюпки.
В целях повышения готовности была объявлена повторная тревога, позволяющая оперативно привлечь дополнительные силы и средства. На текущий момент сведения о наличии пострадавших отсутствуют, причины возгорания устанавливаются.
Ранее сообщалось, что десантный корабль США USS Boxer вышел из строя в разгар конфликта с Ираном.