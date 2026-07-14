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В порту Балтимора загорелся корабль ВМС США

В порту Балтимора на борту грузового судна ВМС США произошел пожар.

Источник: Аргументы и факты

В порту Балтимора на борту грузового судна ВМС США произошел пожар.

Как пояснили в пресс-релизе пожарной службы Балтимора, по прибытии пожарных подразделений на борту судна USNS Charles L. Gilliland были обнаружены горящие спасательные шлюпки.

В целях повышения готовности была объявлена повторная тревога, позволяющая оперативно привлечь дополнительные силы и средства. На текущий момент сведения о наличии пострадавших отсутствуют, причины возгорания устанавливаются.

Ранее сообщалось, что десантный корабль США USS Boxer вышел из строя в разгар конфликта с Ираном.

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