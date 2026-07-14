Двухлетний ребенок выпал из окна пятого этажа в Уссурийске

Ребенок забрался на подоконник и оперся на москитную сетку, которая не выдержала его веса и оборвалась. В результате падения малыш получил серьезные травмы и был немедленно доставлен в медицинское учреждение, где, несмотря на все усилия врачей, спасти его жизнь не удалось.