Двухлетний ребенок выпал из окна пятого этажа в Уссурийске

В Уссурийске произошел трагический инцидент, в результате которого двухлетний ребенок выпал из окна пятого этажа. Мать, имеющая на попечении нескольких детей, временно оставила его без присмотра, сообщает пресс-служба регионального СК РФ.
Ребенок забрался на подоконник и оперся на москитную сетку, которая не выдержала его веса и оборвалась. В результате падения малыш получил серьезные травмы и был немедленно доставлен в медицинское учреждение, где, несмотря на все усилия врачей, спасти его жизнь не удалось.
В ходе расследования было установлено, что окно было приоткрыто лишь частично, однако этого оказалось достаточно, чтобы ребенок смог пролезть наружу. Следственный комитет Приморского края возбудил уголовное дело по данному факту.
Ранее сообщалось, что популярная бразильская блогер и модель Кауана Билар погибла, выпав с 27 этажа в Дубае.